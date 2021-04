Caxias do Sul confirma morte de bugios por febre amarela

A Vigilância Ambiental em Saúde, ligada à secretaria municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul, recebeu a confirmação de que dois bugios encontrados mortos no interior do município estavam infectados com febre amarela. Os laudos positivos foram emitidos pela secretaria estadual da Saúde. Ainda são aguardados os resultados de testes em outros quatro macacos que também foram encontrados sem vida em distritos do município.

Os seis animais foram localizados desde o início do mês de abril por moradores em diferentes pontos de Fazenda Souza e Criúva. Outros onze macacos também foram localizados sem vida, mas não foi possível coletar material para exames. Macacos podem se contaminar e morrer de febre amarela e/ou raiva, entre outras causas. No entanto, a febre amarela não é transmitida pelos primatas aos seres humanos. desde o início do mês de abril por moradores em diferentes pontos de Fazenda Souza e Criúva. Outros onze macacos também foram localizados sem vida, mas não foi possível coletar material para exames. Macacos podem se contaminar e morrer de febre amarela e/ou raiva, entre outras causas. No entanto, a febre amarela não é transmitida pelos primatas aos seres humanos.