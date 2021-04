Alunos fazem trote solidário em Cachoeirinha

Para apoiar famílias vulneráveis, vítimas da crise gerada pela pandemia, o Centro Universitário Cesuca, de Cachoeirinha, realizará a partir desta segunda-feira o Trote Solidário, uma ação que une a recepção dos calouros a uma causa, com doações destinadas à comunidade local. Em sua primeira edição, a ação tem como objetivo estimular funcionários, professores e alunos a doarem alimentos não perecíveis, agasalhos e ração para pets.

As arrecadações serão destinadas para prefeitura de Cachoeirinha, que irá repassar para entidades assistenciais do município, para o Banco de Alimentos de Cachoeirinha e a para Organização Nacional de Defesa Animal. "Nosso intuito é trazer um diferencial dentro do nosso município e região, por isso, a instituição está sempre buscando ajudar a todos, além de estimular a nossa comunidade acadêmica a fazer o mesmo", disse a professora Mariana Menna Barreto Azambuja.

As doações podem ser realizadas no Cesuca, de segunda a sexta. O horário é das 8h às 22h.