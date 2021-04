Consórcio que irá gerir a RSC-287 deve gerar 200 empregos em Santa Cruz do Sul

que irá administrar a RSC-287 por meio do consórcio Via Central A empresa espanhola Sacyr,, confirmou que vai instalar sua sede administrativa em Santa Cruz do Sul. A estimativa é que a operação possa gerar até 200 empregos.

A instalação da sede administrativa está prevista para iniciar em maio deste ano. O grupo espanhol assumirá a gestão da RSC-287 a partir de junho. "Optamos por Santa Cruz do Sul pela ótima estrutura, mão de obra qualificada e qualidade de vida. E por sua estratégia de atração de investimentos, com apoio da prefeitura e entidades locais, incluindo uma política de benefícios", disse o diretor-geral da Sacyr Concessões do Brasil, Aquilino Espejo Martinez.

À frente das negociações com a empresa desde o início do ano, o vice-prefeito Elstor Desbessel afirmou se tratar de uma "bela, grande e grata surpresa" e agradeceu a sensibilidade da empresa em escolher o município. Já aprefeita Helena Hermany destacou o clima de otimismo criado pela nova lei de incentivos ao setor privado instituída pelo governo neste ano. "Estamos preparados para atrair novos investimentos e gerar mais empregos. Temos um povo hospitaleiro e trabalhador, boa infraestrutura e logística. E nossa população sabe valorizar as pessoas que escolhem Santa Cruz do Sul".

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcio Martins, celebrou o primeiro grande investimento que irá se instalar em Santa Cruz do Sul nesta gestão. "Serão empregos diretos gerados na nossa cidade, além da entrada de recursos financeiros para o município. Com certeza nos engrandece ainda mais como polo regional". Ele relatou ainda que a nova política de incentivos foi fundamental para a vinda da Sacyr.