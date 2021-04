Três Vendas segue como o bairro com mais casos de Covid em Pelotas

Em mais uma análise dos dados coletados pela Vigilância Epidemiológica da secretaria municipal da Saúde, o Observatório de Segurança Pública da prefeitura de Pelotas divulgou um novo levantamento sobre a incidência de casos positivos para coronavírus na cidade. De acordo com a análise, 64,9% dos positivos moram nas Três Vendas, no Fragata e no Areal.

O bairro localizado na zona norte do município registra 23,6% dos casos de infectados pelo vírus, com uma pequena redução de 0,1% em relação a semana anterior. No Fragata vivem 22,5% dos positivos para a infecção e no Areal estão 18,8% dos casos - nas duas regiões administrativas, os índices não tiveram alteração se comparados ao último estudo do Observatório. As pessoas que não informaram o endereço de residência em Pelotas compreendem 2,5% dos atingidos pelo coronavírus.