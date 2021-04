São Borja vai participar do Festival Gaúcho de Inclusão

O Festival Gaúcho de Inclusão, promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), conta com apresentações artístico-culturais através da internet, devido à pandemia da Covid-19. A cidade de São Borja começou, na semana passada, a articular a participação de pessoas da cidade no evento.

O festival receberá as participações concorrentes até 30 de abril e, em São Borja, por enquanto, tem confirmada parceria da secretaria de Cultura e do Centro Nativista Boitatá, através de sua invernada Diversidade na Arte. A entidade tradicionalista é a primeira na região a formar e manter uma invernada inclusiva, reunindo pessoas especiais entre seus integrantes. A participação no festival se dá em três modalidades da arte tradicionalista: trova, dança tradicional e dança de salão.

A secretária Vânia Cardoso ressalta que, além do Boitatá, todas as demais entidades tradicionalistas do município ainda podem participar do evento. Basta que até o dia 30 sejam inscritos trabalhos de apresentações desenvolvidas por portadores de necessidades especiais. As equipes já realizaram as gravações das apresentações de dança e de trova. Já nos próximos dias os conteúdos serão publicados. O MTG definirá os vencedores no festival, com base no número de curtidas nas redes sociais.