Procura por cestas básicas cresce no Cras em Taquari

Com o avanço da pandemia de Covid-19, muitas famílias encontram-se em dificuldades econômicas, principalmente depois da interrupção do auxílio emergencial no inicio de 2021. Dentro deste cenário, a área de Assistência Social de Taquari tem realizado diversos trabalhos para auxiliar essas famílias, através do atendimento ou da entrega de cestas básicas.

Em relação à procura por alimentos aumentou drasticamente desde o início de 2021. Entre janeiro e março foram distribuídos 2.666 kits para população em vulnerabilidade. "Estamos vivendo um momento complicado e o nosso trabalho é implantar projetos e ações para dar suporte a nossa população", afirmou o prefeito André Brito. As famílias que recebem as cestas básicas são cadastradas no Cras, que fica em frente à Lagoa Armênia.

Além disso, com o retorno do benefício do auxílio emergencial, a pasta fez uma força tarefa de atendimento à população para acessar o aplicativo Caixa Tem. A ferramenta é usada para acessar informações sobre o auxílio.