Notícia da edição impressa de 20/04/2021. Teste de febre amarela é feito em bugios mortos em Caxias do Sul

Animais foram localizados por moradores em distritos do município e acenderam o alerta para a doença /Vigilância em Saúde de Caxias do Sul/Divulgação/Cidades

A Vigilância Ambiental em Saúde, ligada à secretaria municipal da Saúde, aguarda os resultados de exames de febre amarela em seis bugios encontrados mortos no interior de Caxias do Sul. Também foram realizados testes para diagnóstico de raiva, que resultaram negativos. Os animais foram localizados desde o início do mês de abril por moradores em diferentes pontos dos distritos de Fazenda Souza e Criúva.

Outras cidades da região Outros 11 macacos também foram localizados sem vida, mas não foi possível coletar material para exames. As doenças são transmissíveis a humanos, mas não a partir dos primatas, que servem apenas como vetores da doença, ou seja, alertam sobre a existência dela no ecossistema.já haviam emitido alerta por conta da febre amarela

Segundo Rogério Poletto, médico veterinário da Vigilância Ambiental em Saúde, macacos podem se contaminar e morrer de febre amarela e/ou raiva, entre outras causas. Na área rural, a febre amarela pode ser transmitida para os humanos através da picada dos mosquitos. Já na área urbana, a doença pode ser transmitida por meio da picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue, zika vírus e febre chikungunya. A transmissão da raiva ocorre através da saliva de um mamífero contaminado para uma pessoa, através de mordeduras, arranhaduras ou lambeduras de ferimentos ou mucosas.

A Vigilância Ambiental em Saúde reforça que a possibilidade de transmissão pelo mosquito da dengue é mais um motivo para que a população redobre os cuidados para evitar manter água parada, pois é nesse ambiente que o inseto se reproduz. "Precisamos ficar atentos porque embora ainda não tenhamos confirmação dos exames em Caxias do Sul, já há casos de febre amarela em macacos em outras cidades da região. Também é recomendável usar repelente sempre que a pessoa for se expor em lugares com mata e estar vacinado contra a febre amarela", destaca Poletto.

A vacina contra a febre amarela entrou no calendário de rotina em 2009. Pessoas que já fizeram a dose não precisam mais aplicá-la, já que a imunidade é permanente. Para os que ainda não fizeram, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) aplicam as doses às quartas-feiras.