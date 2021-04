Esteio lança ambiente virtual para educação ambiental

Um centro de educação ambiental de forma online será lançado nesta terça-feira. O site do Ambiente Virtual de Educação Ambiental (Avea), que já está no ar, reúne materiais didáticos, informações sobre sustentabilidade, vídeos, jogos e atividades pedagógicas.

O projeto foi desenvolvido com recurso do Consórcio Pró-Sinos. Acostumada a atender a comunidade escolar e as pessoas interessadas na preservação do meio ambiente no Centro de Educação Ambiental, um espaço físico era mantido até o ano passado no Parque Galvany Guedes. Agora, a prefeitura desenvolveu a proposta para universalizar o acesso à educação ambiental.

A iniciativa foi idealizada pela pedagoga Daniela Tomaz, que atualmente coordena a área de educação ambiental do Pró-Sinos. "Em razão da pandemia, mais do que nunca, faz sentido a proposta de uma plataforma que reúne conteúdo abrangente, promove o acesso à informação de qualidade e motiva a mudança de postura, para garantir a preservação do meio ambiente", destaca Daniela.

A temática do saneamento básico está contemplada no ambiente virtual. De maneira lúdica, Recicleiton e Seletícia recebem os visitantes, que encontram um espaço dinâmico e repleto de cor. Ao clicar em cada um dos ícones da tela, surgem assuntos relacionados à educação ambiental, como coleta seletiva, consumo responsável, bem-estar animal, além de desenhos para download, quebra-cabeças, vídeo e uma ecobrinquedoteca, que ensina a produzir brinquedos com material reciclável. Os interessados em conhecer a ferramenta podem acessar o site (www.aveaesteio.com.br) para conferir os materiais à disposição.