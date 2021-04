Reunião trata da ampliação de áreas no Hospital Dom João Becker, em Gravataí

Em reunião realizada em Gravataí, a direção da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e o Poder Executivo municipal discutiram a ampliação do Hospital Dom João Becker. A intenção do grupo hospitalar é de aumentar em 100% o número de leitos de UTI e construir uma nova estrutura para atendimento de emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, necessita de apoio da Prefeitura, com a liberação de recursos já garantidos por meio de emendas parlamentares.

Os dirigentes da Santa Casa foram recebidos pelo prefeito, Luiz Zaffalon, e pelos secretários da Fazenda, Davi Severgnini, e da Saúde, Régis Fonseca. Ao final do encontro, ficou acordada a criação de um grupo de trabalho para definir em curto prazo a questão da liberação de recursos, bem como a captação de investimentos da iniciativa privada. A previsão é de que a obra de ampliação da UTI seja finalizada ainda no primeiro semestre desse ano. Já a da nova Emergência SUS tem o prazo de execução de um ano, a partir da desativação do Hospital de Campanha.

Os dirigentes da Santa Casa também se reuniram com o ex-Prefeito de Gravataí, Marco Alba, que se comprometeu politicamente pela obras no Dom João Becker. Com as ampliações, o hospital vai passar de 10 para vinte leitos de UTI. Já com a nova Emergência SUS, a capacidade de leitos subirá de nove para 26 pacientes, além de dobrar a área física disponível.