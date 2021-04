Lajeado deve ter local para pacientes com sequelas da Covid

Ambulatório deve ser instalado na Univates e servirá como referência para 37 municípios do Vale do Taquari /Lucas George Wendt/DIVULGAÇÃO/CIDADES

atendimento em casa aos doentes, outras cidades Os cursos de Educação Física, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia da Universidade do Vale do Taquari (Univates) estão articulando a implementação de um ambulatório para pacientes que tiveram complicações decorrentes do Covid-19. Depois de criar uma forma dea iniciativa seria voltada para pessoas que estejam em período de reabilitação com necessidade de assistência a nível ambulatorial, como ocorreu emdo Rio Grande do Sul.

Conforme a coordenadora do projeto e do curso de Fisioterapia, professora Lydia Koetz Jaeger, a ideia é que sejam assistidos pacientes que residam nos municípios que compõem a região da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (16ª CRS), que engloba 37 municípios e mais de 300 mil habitantes. Esses pacientes poderão ser encaminhados ao ambulatório por serviços de atenção básica, média ou alta complexidade. "Este tipo de ambulatório é inédito em nossa região. Destaca-se que, no local, os pacientes serão atendidos por estudantes e estagiários sob supervisão, professores e profissionais de saúde dos cursos de graduação", explica ela.

Para que as atividades sejam realizadas, foi enviado um projeto para secretaria municipal de Saúde de Lajeado, que posteriormente será encaminhado à 16ª CRS para requerimento do cadastro do ambulatório. Segundo dados da secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, até o dia 8 de abril foram confirmados 36.979 casos de Covid-19 na região. "Os dados demonstram a importância desse ambulatório, tendo em vista que a estimativa de pessoas que necessitem de algum tipo de reabilitação após o acometimento da doença é de 5%, ou seja, aproximadamente 1.800 pessoas. Caso o projeto seja aprovado, os pacientes começarão a ser atendidos ainda esse semestre", afirma Lydia.

O ambulatório funcionará como referência para as pessoas que tiveram Covid-19 e necessitam de reabilitação fisioterapêutica, odontológica, psicológica e/ou física. Os usuários serão referenciados pelos serviços que compõem a rede de atenção à saúde da 16ª CRS, independentemente do nível de complexidade da atenção do serviço. Serão atendidos pessoas de todas as idades com diagnóstico prévio de Covid-19 com ou sem internação hospitalar, em período de reabilitação.

Os municípios e/ou usuários serão responsáveis pelo transporte dos pacientes até a Univates. Após alta dos atendimentos no ambulatório os pacientes serão acompanhados por meio do serviço de telessaúde com vistas a manutenção da qualidade de vida dos participantes. A universidade aguarda uma resposta sobre o pedido para os próximos dias.