Campanha busca arrecadar fundos para o hospital de Sapiranga

A campanha "Juntos por Vidas" tem como objetivo arrecadar fundos para o Hospital Sapiranga que é referência no atendimento à população do município e região. A realização da campanha é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga ao lado do Rotary Club Sapiranga e Sicredi. As doações podem ser feitas através da chave Pix (CNPJ: 09.581.801/0001-62).

O hospital da cidade conta com uma infraestrutura de quatro pavimentos, totalizando 7.139 metros quadrados de área construída, que contempla emergência, Centro de Especialidades e Diagnósticos, Ala dos Cristais, Ala das Esmeraldas, Centro Obstétrico, UTI Adulto e Neonatal, Centro Cirúrgico, Pediatria, Maternidade, entre outros. A instituição é referência para convênios e privados para toda a região, e para o Sistema Único de Saúde (SUS) aos municípios de Sapiranga, Araricá e Nova Hartz, no Vale do Sinos.