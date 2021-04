Plano Plurianual de Rio Grande prevê R$ 3,2 bilhões em recursos entre 2022 e 2025

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, conduziu uma live referente ao Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 do município. A transmissão serviu para que o governo municipal discutisse propostas para serem incluídas no PPA, desta vez, com atenção às reivindicações da área urbana do município.

A estimativa de recursos a serem aplicados para todas as áreas, nos próximos quatro anos, é de R$ 3,2 bilhões, conforme anunciado pelo secretário da Fazenda. O PPA estabelece diretrizes, metas e objetivos da gestão pública, por meio das propostas apresentadas, tanto pela população quanto pelos poderes Legislativo e Executivo. O governo compila todas as discussões e propostas e as encaminha para a Câmara, cujo prazo final é em 30 de abril deste ano.