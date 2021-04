RODOVIAS Notícia da edição impressa de 19/04/2021. Alterada em 19/04 às 03h00min Reunião trata da concessão de três estradas do Vale do Taquari

Um dos pontos discutidos no encontro foi sobre a manutenção ou não do pedágio da ERS-129, em Encantado /Camila Domingues/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O projeto de concessão das rodovias ERS-129 e 130 e RSC-453 foi abordado na assembleia virtual da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), realizada na sexta-feira. Participaram da reunião o secretário estadual de Parcerias, Leonardo Busatto, e o diretor de concessões e PPPs do RS, Rafael Ramos.

O projeto do governo abrange 1.151 quilômetros de rodovias estaduais, totalizando R$ 11 bilhões num prazo de 30 anos. Na região são 416,7 quilômetros, com investimento estimado em R$ 4 bilhões. Conforme Busatto, uma das premissas é o aumento da qualidade nas rodovias a serem concedidas, com mais segurança, conforto aos usuários e fluidez no tráfego.

O secretário disse já ter recebido uma série de demandas dos municípios do Vale do Taquari e informou que ainda deverão ocorrer reuniões com entidades, consulta e audiência pública para discutir o projeto. "O sucesso (do projeto) depende da interação entre as partes envolvidas. As contribuições ocorrem por meio de reuniões com entidades representativas, manifestação dos municípios, consulta pública e audiência pública", enfatizou, manifestando sua expectativa de que em julho ocorra uma reunião presencial na região.

Em relação ao investimento estimado, na casa de R$ 4 bilhões, Busatto frisou que a maior parte ocorre nos primeiros cinco anos de concessão. Numa próxima agenda com os prefeitos e lideranças regionais, segundo ele, deve ser apresentado o detalhamento do que está sendo previsto no trecho que cruza o Vale do Taquari. Um ponto importante na discussão, segundo ele, diz respeito à praça de pedágio de Encantado. "Nós não temos uma proposta fechada sobre a praça de pedágio. Já foi um tema abordado pelas lideranças regionais e é um ponto de atenção", observou Busatto.

O presidente da Amvat, prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo Kohlrausch, destacou a importância do encontro. "Não se faz concessão de rodovias sem o respaldo da região. Somos parceiros para ajudar a construir", frisou o presidente. Da mesma forma o secretário enfatizou a necessidade da participação e apoio de todos na construção do projeto. "Acreditamos que os investimentos privados, bem regulados pelo setor público, serão benéficos para as próximas gerações. Até o final do ano certamente termos muitas conversas ainda", disse.