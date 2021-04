Variante do Reino Unido é encontrada pela primeira vez no RS

a variante B.1.1.7 O estudo genômico das variantes do coronavírus que circulam no Rio Grande do Sul, publicado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) no fim da semana passada, detectou, pela primeira vez no Estado, em Pelotas., que surgiu no Reino Unido. Foi apenas uma amostra identificada com esta linhagem, com data de coleta em 25 de fevereiro, em pessoa sem histórico de viagem.

A investigação de contatos não mostrou relação com ninguém que tenha viajado. De acordo com um dos autores do estudo, o especialista em saúde do Laboratório Central do Estado (Lacen), Richard Steiner Salvato, "mais amostras da região serão sequenciadas para compreendermos se este é um caso isolado ou trata-se de transmissão comunitária (quando já está ocorrendo transmissão entre pessoas no mesmo local)".

Além do Rio Grande do Sul, essa linhagem foi detectada em outros 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. É uma das variantes que causam preocupação por apresentar alterações no comportamento do vírus por carregarem mutações específicas. Essa linhagem é conhecida pela maior transmissibilidade, assim como a P1 (de Manaus-AM), além de uma possível maior severidade da doença.