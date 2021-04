MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 19/04/2021. Alterada em 19/04 às 03h00min Semana do empreendedorismo pode ser criada em Novo Hamburgo

Um projeto de lei que propõe a criação da Semana Municipal do Empreendedorismo foi protocolado na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. O objetivo do autor é proporcionar a troca de informações e experiências sobre o tema, fortalecer o desenvolvimento de negócios na cidade e apoiar políticas públicas de valorização dos novos empreendedores. Caso o projeto seja aprovado, as atividades serão realizadas sempre na primeira semana de outubro.

O projeto estabelece a realização de palestras, seminários, oficinas, visitas técnicas e feiras de negócios abertas à população. O texto busca incentivar formas cooperativas de produção, gestão, comercialização e serviços; viabilizar alternativas para os empreendedores enfrentarem um mercado competitivo; criar espaços de discussão e compartilhamento de ideias e recursos; e promover atividades nas escolas municipais voltadas para a prática e estímulo ao empreendedorismo.

O vereador, Gustavo Finck, destaca a importância de estabelecer meios de valorização da atividade a partir da identificação de boas ideias e da oferta de conhecimento e suporte. "O empreendedorismo é essencial nas sociedades modernas. Promove o crescimento econômico, melhora a condição de vida das pessoas, gera mais empregos e aumenta a renda da população", defende o parlamentar.

O projeto de lei sugere que os eventos abarcados pela Semana do Empreendedorismo sejam idealizados em ações conjuntas envolvendo prefeitura, Câmara, iniciativa privada, entidades, conselhos municipais, associações de bairro e pessoas físicas. A matéria também propõe a organização de homenagens às empresas, instituições e empreendedores individuais que mais se destacaram durante o ano.