Erechim terá Dia D para o combate à dengue

A secretaria de Saúde de Erechim, em parceria com a secretaria de Meio Ambiente e Força Voluntária, promove nesta segunda-feira o Dia D contra a dengue, com o objetivo de ser um dia alusivo de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. A ação será voltada ao recolhimento de pneus armazenados nos pátios de residências e para divulgação de informações e esclarecimentos sobre a doença.

A equipe estará recolhendo os pneus nos bairros São Cristóvão, Aeroporto, Progresso, Cristo Rei e Petit Vilage, onde há um número elevado de notificações e casos da doença. Os pneus a serem recolhidos não poderão estar cheios com água e/ou terra. A população deve deixar os pneus em frente às residências. Um caminhão passará durante o dia todo, a partir das 7h30, para seu recolhimento. Após, a prefeitura irá dar a destinação adequada aos pneus.