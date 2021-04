URBANISMO Notícia da edição impressa de 19/04/2021. Alterada em 20/04 às 03h00min Canela retoma discussões e busca ideias junto à comunidade para promover a atualização do Plano Diretor

A secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela está promovendo a revisão e atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município. A lei que rege o plano deverá ser atualizada frente aos avanços e mudanças nos diversos aspectos urbanísticos e ambientais locais.

Para isso, será lançado um questionário, que tem como objetivo coletar opiniões e sugestões que auxiliem na elaboração da nova norma municipal, possibilitando a participação dos diversos setores da sociedade canelense. Os estudos de atualização do Plano Diretor iniciaram em 2019, com a criação de uma comissão. Os documentos elaborados serão disponibilizados para os diversos segmentos do município, bem como para os Conselhos Municipais e Câmara de Vereadores para discussão, qualificação e transformação em Lei.

"Estamos ampliando a consulta, de modo virtual, para participação da população canelense durante a revisão do Plano Diretor. Posteriormente a coleta dos dados serão realizadas discussões "online" para apresentar os resultados. O uso dessa ferramenta se justifica uma vez as restrições impostas pela pandemia", afirma o secretário de Meio Ambiente Jackson Müller. Além disso, será aberto à comunidade um formulário, em que poderão ser dadas sugestões sobre a atualização.