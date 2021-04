Ação entre prefeitura e Lions Clube de Esteio entrega óculos de graça à população

Mais de 2.000 pessoas que vivem em Esteio e que já foram beneficiadas com o projeto Visão Para Todos, desenvolvido numa parceria entre a secretaria municipal de Saúde (SMS) e os clubes de Lions Esteio Centro e Exposição. Conforme o presidente do Lions Esteio Centro, Marcelo Lauer, o projeto existe há mais de três décadas, mas há três anos ganhou fôlego com a participação do município e já entregou 278 pares de óculos.

O projeto consiste na doação de óculos para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Para ter direito a doação, o paciente precisa apresentar no setor de Assistência Social da secretaria (Avenida Padre Claret, 666, Centro) a receita emitida pela rede pública de saúde, Cartão SUS, RG, comprovantes de residência e de renda. Serão analisados os documentos e, se o paciente se encaixar no perfil das pessoas a serem contempladas, encaminha a doação dos óculos.