Obras para troca de redes avançam em São Leopoldo

O programa de substituição de redes do Centro de São Leopoldo está na reta final, com 70% das obras concluídas. Já foram concluídos os entroncamentos de adutora 250mm com as redes de 75mm, do entorno das quadras. Com isso, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) deu início à troca efetiva dos clientes da rede velha para a rede nova.

De acordo com o gerente de Manutenção Hidráulica, Jones dos Santos, é a última fase da substituição de redes do Centro. "É onde o cliente sente a diferença da pressão e começará a usufruir, de fato, das melhorias", projeta. Entre as melhorias está aumento da confiabilidade, pois a rede nova é menos suscetível à ruptura, além do ajuste à pressão ideal. A rede nova ainda possui válvulas de manobra que mitigam o desabastecimento em eventuais serviços de manutenção na região.

O assessor técnico de Engenharia Everson Gardel explica que a atual fase consiste na ligação do ramal domiciliar. "Essa etapa é muito importante, porque consolida o abastecimento como uma nova entrega de água para a população da área central da cidade. Com isso, nós também reduzimos significativamente as perdas. Esse conjunto de obras realizadas aqui no Centro, reafirmam o nosso compromisso com a eficiência e a manutenção de um abastecimento pleno", explica.

O diretor-geral e vice-prefeito Ary Moura considera a evolução do programa como satisfatória. "As tubulações antigas não comportavam mais a necessidade da área central do município, devido à corrosão ocasionada pelo desgaste de cerca de oito décadas. Fizemos a substituição das tubulações, utilizando um método pouco destrutivo e a nova rede marca uma nova etapa no abastecimento de água em São Leopoldo", afirma.