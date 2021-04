Presídio de Taquara repassa frutas e verduras para famílias

A direção do Presídio Estadual de Taquara e a secretaria municipal de Desenvolvimento Social e Habitação firmaram uma parceria para o fornecimento de frutas e verduras, cultivadas pelos detentos da casa prisional, para serem destinadas a famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Em uma conversa com a diretora do presídio, Mara Pimentel, o diretor de Desenvolvimento Social, Rafael Altenhofer, mencionou as demandas encontradas na secretaria e o quanto essas doações auxiliarão as famílias que buscam pelo benefício, possibilitando uma alimentação mais completa e saudável a quem está passando por dificuldades financeiras.

A equipe de assistência social, tanto em atendimento quanto em visitas domiciliares, já forneceu para diversas famílias as doações recebidas. "É através destas e outras iniciativas de parcerias e apoios que conseguimos ajudar as famílias que nos procuram diariamente, e, sanar, pelo menos um pouco, as suas necessidades. É muito triste receber alguém pedindo alimento e não ter para entregar", ressalta o diretor.