Condomínio de alto padrão será construído junto a lago em Gramado

Expectativa é arrecadar R$ 85 milhões com a venda dos 65 lotes /LAKEN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A empresa GRM Empreendimentos recebeu a licença de operação dos órgãos ambientais de Gramado, o que autoriza os proprietários a construírem suas casas em um condomínio fechado de alto padrão. Com a liberação, a construtora vai iniciar a comercialização dos 65 lotes, que possuem áreas entre 800 e 1,3 mil metros quadrados.

O loteamento fica localizado entre o parque Snowland e o Centro da cidade, e tem como um dos grandes atrativos um lago de 16 mil metros quadrados, com dimensões similares ao Lago Negro, uma das principais atrações de Gramado.. O projeto do arquiteto uruguaio Rudy Fork, teve como premissa privilegiar a vista de todos os lotes para o lago, sem a intervenção de postes e da fiação, que é totalmente subterrânea. Todas as vias são asfaltadas.

Junto ao condomínio está sendo construído um prédio residencial com apenas seis apartamentos - sendo duas coberturas duplex, com áreas que variam entre 280 e 460 metros quadrados. Os condôminos terão acesso a um serviço opcional de arrumadeiras, que também será estendido para os proprietários dos lotes.

O Condomínio Laken ainda terá áreas de lazer, que inclui salão de festas, espaço fitness, área kids, piscina com raia de natação, quadra de tênis coberta, espaço gourmet e uma adega. Junto ao lago, poderão ser praticados esportes como stand up paddle e pesca esportiva. A perspectiva da construtora é chegar a R$ 85 milhões em vendas.