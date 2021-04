Variantes P1 e P2 são encontradas em São Borja

O Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen/RS) e a 12ª Coordenadoria Regional em Saúde emitiram um comunicado sobre a análise de amostras coletadas junto a infectados pela Covid-19. Conforme boletim genômico feito por sequenciamento em amostragem de coletas de RT PCR coletadas no município de São Borja, foi confirmado que já circulam desde início de março na cidade as variantes P1 e P2 da Covid-19.

A variante P1, identificada pela primeira vez em janeiro, em Manaus, e a variante P2, identificada pela primeira vez no Rio de Janeiro, tem alterações que tornam o coronavírus mais contagioso e também mais resistente a anticorpos da doença, o que aumentou o número de casos, óbitos e reinfecções inclusive entre as pessoas que já se recuperaram da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou que a nova cepa é 'potencialmente perigosa' e apresenta uma combinação de 18 mutações.

A secretaria municipal da Saúde afirma que frente ao cenário vivenciado no município de São Borja no mês de março, esse diagnóstico veio para confirmar o que os especialistas já previam como possível, pelo elevado número de óbitos, casos confirmados e internações. O manejo ao paciente grave contaminado com as novas cepas é o mesmo, seguindo protocolos, o que mudou foi o perfil clínico e a gravidade, bem como sua evolução que é mais rápida.

Além disso, os sintomas permanecem respiratórios em fase inicial. Os cuidados de prevenção a essas variantes do vírus precisam ser redobrados mas continuam os mesmos como por exemplo, evitar aglomerações, higienizar as mãos com frequência, manter as rotinas de segurança no local de trabalho e não descumprir o isolamento domiciliar.