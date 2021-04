Descarte incorreto de vidros traz problemas em Estrela

O departamento de Meio Ambiente de Estrela, por meio da Sala Verde, está realizando campanha para sensibilizar e orientar a população quanto ao correto descarte de resíduos inorgânicos cortantes e assim evitar acidentes com profissionais. Tornou-se mais constante o número de pessoas que trabalham na coleta de lixo que têm se ferido, muitas vezes gravemente, com objetos cortantes, como vidros, facas e outros, descartados incorretamente.

Entre as sugestões está envolver vidros quebrados e outros materiais que possam ferir quem realiza o trabalho em folhas de jornal, plástico bolha ou mesmo realizar seu acondicionamento em garrafas pets, e depois descartá-los em caixas de papelão, sinalizando com um aviso. "E de preferência fazer isso no específico dia da coleta seletiva, para o correto destino no lixo seco", afirma a bióloga Regiane Mallmann, coordenadora e educadora ambiental da Sala Verde