Novo Hamburgo vai apurar fura fila na vacinação da Covid-19

A Procuradoria Geral de Novo Hamburgo informou ao Ministério Público denúncia recebida de "fura fila" na vacinação contra a covid-19. O fato teria ocorrido em uma uma farmácia do município, em que 10 pessoas que não estariam no atual grupo de vacinados teria tomado doses do imunizante. Os vacinados seriam trabalhadores de um escritório de contabilidade.

A Vigilância em Saúde do município informa que, entre os documentos exigidos para vacinação de determinados públicos contemplados, está a declaração de vínculo emitida pelo empregador, registrada em cartório, contendo razão social e nome fantasia do serviço de saúde, número do CNES, endereço do serviço de saúde, nome completo, CPF ou RG do funcionário e data atual. A declaração apresentada pela farmácia, que segundo a denúncia inclui pessoas não contempladas no público-alvo, também está sendo encaminhado ao Ministério Público.

A prefeitura, por meio de nota, afirmou que deixa o mais claro possível o grupo de pessoas contempladas em cada etapa da vacinação e a documentação exigida e que este público é definido pelo Ministério da Saúde. Enfatiza ainda que todo o processo de vacinação no município é realizado de forma transparente e amplamente divulgado, e que vai abrir sindicância para apurar o fato.