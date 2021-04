EXECUTIVO Notícia da edição impressa de 16/04/2021. Alterada em 16/04 às 03h00min Prefeito de Gramado se reúne com o presidente do Senado

Em Brasília, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot esteve reunido com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O encontro ocorreu na residência do próprio senador. Na oportunidade, o prefeito solicitou apoio do parlamentar em projetos de infraestrutura, combate a pandemia de Covid-19 e a construção do acesso ao novo aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul.

Para o prefeito do município da serra gaúcha, o diálogo com o governo federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal viabiliza a destinação de recursos para o município. "Manter o diálogo com o governo federal é importante e fundamental para conquistar recursos para Gramado. Temos vários projetos tramitando em vários Ministérios e a presença do prefeito com auxílio de deputados e senadores pode concretizar as propostas", destaca Tissot.