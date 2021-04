CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 16/04/2021. Alterada em 16/04 às 03h00min Estudantes da área da saúde serão vacinados em Novo Hamburgo no sábado

Neste sábado será aplicada a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em estudantes da área da saúde com atividades práticas de atendimento em hospitais, na atenção básica, em clínicas e laboratórios de Novo Hamburgo ou que residam na cidade. A vacinação acontecerá das 9h às 17h, no drive-thru nos pavilhões da Fenac (acesso pela Avenida Nações Unidas).

Conforme o diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Feevale, Cesar Teixeira, a Instituição tem cerca de mil estudantes em atividades práticas na saúde. Ele lembra que a vacinação desse público está prevista no Programa Nacional de Imunização e exalta o fato de a vacinação no município já ocorrer nesta semana.

A prefeitura de Novo Hamburgo lembra que serão vacinados estudantes com 18 anos ou mais. Quem testou positivo para a Covid-19 só pode ser vacinado após 30 dias do diagnóstico e quem estiver com sintomas gripais também deve esperar para receber o imunizante.