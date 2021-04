Centro para doação de peças de vestuário é aberto em Lajeado

O Centro de Referência Vestir&Ser abriu as portas nesta quinta-feira em Lajeado. O novo espaço é destinado a receber, selecionar e customizar as peças de vestuário doadas pela comunidade para que sejam depois destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O local começou a ser preparado pela assistência social do município em 2020, logo após a enchente histórica que atingiu o município em julho, quando milhares de peças de roupas e calçados foram doados pela comunidade regional às famílias que perderam seus pertences na cheia. A partir de então, foi iniciada a seleção das peças de roupa que poderiam ser repassadas a quem necessitasse.

O espaço será mais um equipamento da Política Pública de Assistência Social e terá como objetivo acolher e atender pessoas que necessitem adquirir roupas, calçados e acessórios para seu uso próprio e para sua família. Além disso, irá oferecer cursos de costura e customização às pessoas atendidas nos Centros Referência de Assistência Social (Cras) de Lajeado.

Segundo a coordenadora do Cras Espaço da Cidadania, Fátima Luciane Machado, cerca de 95% das roupas e calçados que estarão disponíveis para retirada são oriundos das doações feitas durante a enchente. "O espaço foi desenvolvido com todo carinho e cuidado para a população em vulnerabilidade social. Nós lavamos e separamos todas as peças, e descartamos apenas roupas sem reais condições de uso", explicou Fátima.

Para organizar o ambiente foram feitos gaveteiros com etiquetas que indicam as peças disponíveis, prateleiras organizadas com roupas femininas, masculinas e infantis e um ambiente para recepção. Além disso, um espelho e um banheiro estão disponíveis para quem quiser provar as roupas, auxiliando na escolha das peças.