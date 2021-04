Paraí comemora bons resultados da colheita da soja

A colheita da soja em Paraí está se encaminhando para a fase final e, assim como no restante do estado, a produção deste ano está sendo considerada muito boa. Segundo a Emater, cerca de 1.400 hectares de soja são cultivados em Paraí, com uma rentabilidade muito próxima de 4.000 quilos de grão por hectare.

Segundo o extensionista Orivaldo Trevisan, além da tecnologia empregada na lavoura, o clima também colaborou na produção deste ano. "A cultura conseguiu expressar seu potencial produtivo, tivemos variedades que se destacaram, e o clima foi muito favorável" afirma. O grande diferencial na lucratividade das lavouras nesta safra é o preço de comercialização da soja, que tem permanecido acima de R$ 160,00 a saca, praticamente o dobro do preço da safra passada.

Em Paraí, cerca de 65 famílias cultivam a soja. O extensionista da Emater explica que essa cultura tem ganhado espaço ao longo dos últimos anos no município. "Aqui, falamos da nossa realidade: agricultura familiar com tamanho das propriedades limitado; topografia do terreno e área aproveitável, que muitas vezes exige uma sistematização do solo para não dificultar a realização da colheita da soja que hoje é toda mecanizada. A história de Paraí, tem na soja um marco forte no passado. Com as mudanças e inovações ocorridas no sistema produtivo, a cultura voltou com força e vem de encontro a uma necessidade, pois é muito importante que ocorra a rotação de culturas", disse.

Mais de 54% do retorno de ICMS do município é derivado do setor primário. Dentro deste setor, a soja representa 5% e, é o quarto produto que mais gera retorno, atrás apenas dos suínos, aves e leite.