Roteiro turístico de Rio Grande busca verba federal

O roteiro de turismo rural da Ilha dos Marinheiros, encaminhado pela Prefeitura do Rio Grande ao Ministério do Turismo (MTur) para concorrer à participação no projeto "Experiências do Brasil Rural", está habilitado a passar para fase de classificação no processo de seleção. A proposta de roteiro inscrita na concorrência busca fortalecer e qualificar o turismo rural em Rio Grande.

O projeto visa impulsionar o turismo nas áreas rurais do Brasil. Nesse sentido, entre propostas relacionadas às cadeias de produção do queijo, cerveja, vinho e/ou de frutos da Amazônia, oito roteiros serão contemplados pelo projeto no final da concorrência .

O turismólogo da prefeitura, Rodrigo Simões Lopes, explica que o roteiro foi qualificado e segue para a fase de classificação, que começa após o término do período de recursos. Segundo Rodrigo, todas as propostas habilitadas têm que ter, obrigatoriamente, pelo menos um empreendimento associado às cadeias produtivas destacadas no projeto. O roteiro encaminhado por Rio Grande está relacionado à produção do vinho.

As rotas turísticas escolhidas participarão de uma pesquisa diagnóstica e receberão apoio para melhorias na estrutura local, comércio e capacitação para produtores e empreendedores rurais. A meta é aprimorar os roteiros e proporcionar o turismo de experiência local, tendo a agricultura familiar como diferencial e incluir, para a comercialização nas rotas turísticas, os produtos e serviços desenvolvidos por pequenos produtores e por famílias que vivem nessas regiões.