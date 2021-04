Hospital de Teutônia abre espaço para instalar 20 leitos

O Hospital Ouro Branco (HOB), de Teutônia, apresentou aos prefeitos da microrregião (Westfália, Teutônia, Paverama e Poço das Antas) o novo espaço construído para atender eventuais demandas em leitos da Covid-19. Iniciadas no mês de março, as obras foram possíveis após a destinação de recursos pelos municípios que têm o HOB como hospital de referência.

O espaço, localizado no subsolo do Centro Cirúrgico e Obstétrico, agora está apto a receber a infraestrutura necessária para o atendimento a pacientes da Covid-19, com possibilidade de ampliação para em torno de 20 leitos O prefeito de Westfália, Joacir Antônio Docena, falou sobre o novo espaço. "O Hospital Ouro Branco é nosso hospital de referência e sempre seremos parceiros de projetos que sejam voltados à manutenção da saúde de nossos munícipes. Oferecer qualidade em saúde é contribuir com a qualidade de vida da população", enalteceu ele.