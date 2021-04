Gramado emite alerta para risco alto de infecção por febre amarela

Lagoa Vermelha A secretaria de Saúde e Departamento de Vigilância em Saúde de Gramado fizeram um alerta para o risco alto de transmissão de febre amarela no município. Demais cidades da região, como Pinhal da Serra, Vacaria,, Bom Jesus, Farroupilha, entre outras, registraram casos da doença em bugios, o que deixou a região inteira em estado de alerta.

A febre amarela é uma doença causada por vírus sendo transmitida a pessoas e animais através da picada de mosquitos de espécies silvestres, comuns em áreas rurais e de matas densas. A doença não é transmitida diretamente dos animais para os seres humanos. "Os primatas, como bugios, saguis e outros, são tão vítimas da doença como os humanos e o aparecimento da doença nestes animais demonstra que o vírus está circulando em determinado ambiente. Portanto, estes animais são considerados sentinelas, cujos óbitos levam ao sistema de saúde a identificar que o vírus está presente nos mosquitos transmissores", informa Marina Toniolo, médica veterinária da Vigilância em Saúde.

A preocupação aumenta pois o mosquito aedes aegypti também pode ser vetor da doença em áreas urbanas e, recentemente, foram localizados focos do mosquito na Várzea Grande. A febre amarela causa febre, dores no corpo, cansaço, náuseas, vômito, pele e olhos amarelados. "É uma doença com alta letalidade mas que pode ser prevenida através de vacina, a qual temos disponível gratuitamente em nossa rede pública de saúde", alerta Jeferson Moschen, secretário da Saúde.

Caso não seja vacinado contra febre amarela Para ampliar o monitoramento da circulação do vírus em nosso município, a Vigilância em Saúde solicita colaboração da população. A secretaria ressalta que os bugios não transmitem a doença para humanos., é indicado buscar as salas de vacinas para se proteger nos bairros Floresta, Moura, no bairro Pórtico II e Várzea Grande nas quintas-feiras nos turnos manhã e tarde.