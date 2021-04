Setor de eventos e prefeitura de Pelotas se reúnem em busca de alternativas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas participou de reunião virtual com representantes do SOS Eventos de Pelotas, para tratar sobre as questões que envolvem o retorno das atividades do setor. Ela reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores do setor, extremamente afetados pela pandemia da Covid-19, e lembrou da importância dos editais e leis culturais que preveem auxílio financeiro.

Ao mesmo tempo que existe a expectativa que ocorra a inflexão da curva de contágio do vírus e a flexibilização de atividades, a gestora ressaltou que tudo precisa ser feito com comprometimento de todos os envolvidos. Os representantes do setor de eventos expressaram sua vontade de auxiliar o Poder Público no que for possível, trazendo soluções e buscando conscientizar a população, a fim de que haja responsabilidade.