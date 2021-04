Sapiranga inicia censo pedagógico com famílias

Com o objetivo de mapear a realidade social das famílias dos alunos da rede municipal de ensino de Sapiranga, a secretaria municipal de Educação iniciou, o Censo Pedagógico. O questionário busca conhecer melhor o perfil da comunidade escolar do município, entendendo dificuldades e carências, e a partir destes dados desenvolver estratégias mais efetivas para o desenvolvimento escolar dos alunos e no apoio às famílias carentes do município.

Ana Patrícia Andrioli, diretora pedagógica explica sobre o surgimento do projeto e a importância do levantamento. "A ideia do projeto surgiu ano passado, durante a distribuição dos kits de alimentos para as famílias dos alunos da rede municipal de educação. Existia a questão de saber quem realmente precisava e nós não tínhamos esses dados. Outra questão é o acesso à internet, quantas famílias têm computadores e wi-fi, são várias questões que de fato nós não temos os números. Isso é um trabalho de política pública, conhecer mais a fundo a nossa comunidade escolar e em cima disso tomar ações mais concretas e eficientes."

No primeiro momento, o questionário será distribuído através das escolas, por meio dos grupos de WhatsApp, sendo um por família, mesmo para aquelas com alunos em escolas diferentes. Em seguida começará o processo de busca ativa, onde as escolas auxiliarão no contato com as famílias que ainda não conseguiram responder ao censo. O mapeamento de toda a comunidade escolar é de extrema importância e será crucial para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que atendam a comunidade. Além disso, os dados ajudarão na análise e distribuição de vagas escolares e distribuição de verbas da educação.