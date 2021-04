Pórtico de entrada em Tramandaí é removido para reparos

A prefeitura de Tramandaí e uma empresa especializada efetuaram a retirada do pórtico de entrada do município, localizado na ERS-030. Nesta semana, a segunda parte da estrutura foi removida para futura manutenção e revitalização.

"A manutenção busca principalmente trazer maior segurança, uma vez que notamos uma instabilidade no pórtico. As duas estruturas que ficam suspensas serão retiradas e avaliadas. Assim que tudo estiver em perfeito estado elas serão colocadas novamente no local", disse o prefeito, Luiz Carlos Gauto.

De acordo com o engenheiro da prefeitura, Marcelo Amaral, ainda não há um prazo para a finalização dos serviços. "Será feita uma análise da estrutura e a partir desse estudo vamos definir as mudanças que serão aplicadas. Também iremos avaliar as duas bases que sustentam a armação de ferro", completou Marcelo. Os serviços estão sendo realizados com o apoio da Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual e secretaria de Obras.