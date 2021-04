Serviço de ônibus em Gramado é tema de reunião

Buscando esclarecer algumas reclamações de usuários do transporte público, a secretária de Cidadania e Assistência Social, Vera Simão, esteve reunida com o gerente da Gramado Turismo, Gilnei Garcia. A empresa é responsável pela prestação do serviço no município. O encontro ocorreu na sede da empresa.

Na ocasião, a secretária esclareceu algumas reivindicações de pessoas com 65 anos ou mais usuárias do transporte coletivo de passageiros. Segundo ela, dos 60 aos 65 anos é preciso apresentar a carteira de pessoa idosa, porém acima dos 65 anos, o documento deixa de ser obrigatório, sendo necessário apenas um documento pessoal com foto. "São pequenos detalhes que fazem a grande diferença na vida dos usuários", disse Vera.

Com relação a lotação e horários, Gilnei Garcia destaca que a empresa está atendendo o decreto estadual vigente e que fiscais acompanham as viagens para garantir que todos os protocolos sejam cumpridos. "Temos um limitador de uso do veículo que é a lotação de banco e é proibido passageiros em pé. Nós temos ônibus de hora em hora nos das 6h às 21h40. Conforme o decreto o comércio funciona até as 20h. Estamos mantendo vários veículos de reforço nos períodos da manhã e tarde", explica.

Segundo Gilnei, a empresa está enfrentando dificuldades financeiras para manter a operação em função do baixo fluxo de passageiros provocado pela pandemia do coronavírus. "Durante a semana transportamos uma média de 1.000 passageiros, porém aos finais de semana esse número reduz para apenas 350. Infelizmente, os números não são suficientes para pagar toda a operação de transporte e estamos tendo prejuízos", avalia o representante da empresa.

Por fim, Gilnei esclarece que a Gramado Turismo está disposta a ofertar os melhores serviços, porém necessita da compreensão dos usuários. "Algumas pessoas não entendem como é feito o transporte de passageiros. Gramado é complicado e complexo. Tem dias que deixamos vários veículos preparados como reforço e não é utilizado, porém o custo de funcionário, combustível, deslocamento e manutenção existe", finaliza.