CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 15/04/2021. Alterada em 14/04 às 18h57min Canoas abre em maio espaço para pacientes com sequelas da Covid

Ambulatório será instalado no Hospital Nossa Senhora das Graças, com uma equipe multiprofissional Derli Colomo Jr/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A secretaria municipal da Saúde de Canoas prevê para maio a inauguração do chamado ambulatório pós-Covid. O serviço, que funcionará no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), será dedicado ao atendimento de pacientes que tiveram Covid-19 e ficaram com sequelas da doença.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, o objetivo é dar a assistência médica e multiprofissional necessária para os pacientes acometidos pela Covid-19 de forma moderada a grave, principalmente aqueles que estiveram internados. No ambulatório será feito acompanhamento das principais sequelas deixadas pela doença, de cunho neurológico, cardiológico e, também, pneumológico, já que um dos sistemas mais afetados é o respiratório.

"Entendemos a necessidade de acompanhar esses pacientes pós-alta, pois há diversas situações de pacientes que venceram a Covid e que internam novamente, inclusive em estado grave, por outras situações decorrentes da doença", afirma. Segundo o secretário, durante o mês de abril, ocorrem os trâmites relacionados à estrutura física e à contratação dos profissionais para o local.

O serviço, com atendimento multidisciplinar, será destinado a casos de pacientes adultos que passaram por internação, em UTIs Covid ou leitos clínicos, e permanecem com sintomas após a infecção pelo novo coronavírus. Também poderão ser atendidos pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde que não chegaram a precisar de internação, mas que também apresentam complicações. O acompanhamento deve durar até seis meses, período que pode se estender caso haja necessidade.