Vacinação da Covid é interrompida em Cachoeirinha

Marcelo Beledeli

A prefeitura de Cachoeirinha teve de interromper a vacinação para a Covid-19 devido à falta de vacinas. A medida iniciou nesta quarta-feira em todo os postos de saúde do município. Segundo Juliano Paz, secretário municipal de Saúde, o principal problema é a falta de imunizantes da Coronavac para aplicação da segunda dose da vacina. "Recebemos cerca de 800 doses a menos do que era necessário. Com isso teremos um atraso na segunda dose", alerta.

Em relação à primeira dose, o secretário afirma que o município chegou a completar a vacinação do grupo com mais de 62 anos. "Estamos até um pouco adiantados em relação à média do Estado. Quando chegarem mais imunizantes vamos seguir fazendo a vacinação segundo disponibilidade, o atraso está na segunda dose", explica. Nesta quarta-feira, em Cachoeirinha, estava sendo realizada a vacinação apenas para acamados e cuidadores, com cerca de 200 imunizantes da AstraZeneca que restavam.

Entretanto, Paz alerta que isso não deve prejudicar a imunidade de quem tomar a segunda vacina mais tarde do que o previsto. "A imunidade da primeira dose não é perdida, e um pequeno atraso não perde a eficácia da vacina."

Na manhã desta quarta-feira, Paz recebeu a confirmação do governo do Estado de que novas doses da Coronavac devem ser enviadas a Cachoeirinha a partir desta quinta-feira. A expectativa é de retomar a vacinação assim que as remessas chegarem ao município.

Em seu perfil no Twitter, o prefeito de Cachoerinha, Miki Breier, criticou a demora na entrega de doses aos municípios. "A distribuição de novas doses de vacinas pelo Ministério da Saúde beira ao fiasco. Neste ritmo, o Brasil levará mais de ano para imunizar sua população. Lamentável", comentou Breier.