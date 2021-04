Centro de Zoonoses de Sapiranga tem 43 cães disponíveis para adoção

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Sapiranga realiza um trabalho de acolhimento a cães abandonados e vítimas de maus tratos. Todos eles são castrados e recebem o tratamento veterinário necessário. O trabalho ocorre com o objetivo de encontrar uma família para adotar cada um dos habitantes do CCZ. São, hoje, 43 cães disponíveis para adoção, entre machos e fêmeas, adultos e filhotes, de vários tamanhos.

Recentemente, para receber os animais, foram finalizadas as obras de ampliação e melhorias no CCZ, garantido maior comodidade, além mais espaço aos profissionais que atuam no local. Com investimento de R$ 264.6 mil, a reforma ampliou o espaço de 127,15 para 337,5 metros quadrados e reorganizou a disposição interna dos espaços, com área específica para os procedimentos clínicos e cirúrgicos, assim como a individualização dos espaços de depósito, copa e atendimento aos visitantes.Com 10 novas unidades, agora o CCZ conta com 16 baias individuais para abrigar cães em atendimento clínico. A rede de esgoto foi reconstruída, garantindo o tratamento do efluente em dois conjuntos novos de fossa e filtro. Parte do pátio foi pavimentada e bebedouros automáticos para os cães foram instalados.

Interessados em adotar um cachorro podem entrar em contato com a secretaria municipal de Saúde pelo telefone (51) 3959-1024, das 7h às 18h30 e agendar uma visita. A adoção ocorre mediante assinatura de termo de posse e o adotante passa a ser o responsável pelo animal. Assim, qualquer situação de maus tratos ou abandono, o tutor poderá responder criminalmente.