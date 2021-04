Lombadas em trecho de Imbé da ERS-786 são recuperadas

As oito lombadas localizadas no trecho de aproximadamente 3,5 quilômetros da ERS-786, entre o bairro Nova Nordeste e o balneário Albatroz, foram revitalizadas pela prefeitura de Imbé. A ação foi executada juntamente com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), autarquia responsável pela gestão e conservação das estradas estaduais.

A pintura das faixas de pedestres do trecho também foi reforçada. Segundo o secretário Marco Antonio Emerim da Silva, a parceria para pintura das lombadas foi formalizada a partir de pedidos da comunidade, especialmente de moradores das imediações, que utilizam a via com frequência para deslocamento ou que simplesmente atravessam de um lado para o outro. A equipe do Daer cedeu a tinta, enquanto o município forneceu a mão de obra.