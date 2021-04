UCSGraphene é credenciada para pesquisas em nível nacional da indústria

O UCSGraphene, fábrica de grafeno instalada pela Universidade de Caxias do Sul, conseguiu credenciamento da unidade de negócios pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) que atua no fomento à inovação na indústria brasileira. Dessa forma, empresas ligadas ao segmento automotivo poderão desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação junto à unidade da UCS, com financiamento da Rede de Inovação em Mobilidade Rota 2030, iniciativa governamental de apoio à cadeia de fornecedores do setor em todo o Brasil.

Ao todo, são 28 unidades Embrapii na rede, ligadas a projetos de mobilidade e logística, e 65 credenciadas em geral no Brasil. A planta de grafeno da UCS tornou-se a primeira unidade Embrapii/MCTI da serra gaúcha a receber a autorização. Como credenciada, a fábrica atenderá à cadeia automotiva no desenvolvimento de materiais avançados, de compósitos e nanocompósitos de alto desempenho, e na melhoria de processos produtivos de componentes, com estudos para a aplicação em escala industrial.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Juliano Gimenez, destaca a geração de resultados econômicos e sociais promovida pela relação da produção industrial com o desenvolvimento tecnológico na Universidade. "Os benefícios dentro do ecossistema de inovação ocorrem, em nível local e nacional, pela disponibilização de novas tecnologias ao mercado e pelo potencial de aumento da empregabilidade", ressalta.

De um total de 36 projetos financiados nesta etapa do Rota 2030, 11 serão desenvolvidos na UCSGraphene, com aporte de R$ 3 milhões da Embrapii. Com a coparticipação das empresas, o valor total em pesquisa na unidade pelo programa pode chegar a R$ 7 milhões.