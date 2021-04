SAÚDE Notícia da edição impressa de 15/04/2021. Alterada em 15/04 às 03h00min Aprovada a proposta para contratação do serviço do Samu em Travesseiro

A Câmara de Vereadores de Travesseiro aprovou a proposta que prevê a possibilidade de adesão ao Programa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até então, o município não está contemplado no atendimento pelo serviço.

Conforme o Executivo, a população está desassistida quando ocorrem situações de emergência decorrente de acidentes ou o acometimento de moléstias que requerem atendimento urgente, com a utilização de veículos devidamente equipados e com o acompanhamento de profissionais especializados. "Travesseiro aderido ao Samu se constituirá em um importante marco para o atendimento de urgência e emergência da nossa população, trazendo segurança e confiabilidade em face da utilização de profissionais altamente capacitados e equipamentos adequados", justificou o Executivo, no pedido aos vereadores. Com a aprovação, a prefeitura deve iniciar os trâmites para que o serviço funcione na cidade.