Relatório aponta criação de vagas de emprego em Canoas

A carta do mercado de trabalho produzida pelo Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas, apresentou os dados do mês de dezembro de 2020 e dos meses de janeiro e fevereiro de 2021, do mercado de trabalho formal no município de Canoas. O levantamento tem como fonte os registros administrativos do Novo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), disponibilizados pelo Ministério da Economia.

Na análise do mercado de trabalho formal canoense, em dezembro do ano passado foram criadas 201 vagas. O setor do comércio (250) foi o que mais ampliou as vagas, já o setor da construção foi o que mais fechou postos de trabalho.

Já no mês de janeiro de 2021 foram fechados 106 postos de trabalho, e o setor da construção (337) é o que mais demitiu, enquanto o setor do serviços (193) foi o que mais abre postos de trabalho. Em fevereiro, o saldo terminou positivo em 970 vagas, sendo que as empresas de serviços (362) foram as que mais contrataram.