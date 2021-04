Pelotas tem redução no índices de crimes contra a vida

O Gabinete de Gestão Integrada de Pelotas apresentou a análise dos indicadores utilizados para medir os índices de criminalidade, na cidade, no primeiro trimestre de 2021. Os dados, coletados pelo Observatório de Segurança Pública, mostram que, em comparativo com o restante do Rio Grande do Sul, no mesmo período, desde 2017, Pelotas registrou queda nos homicídios dolosos e latrocínios.

A partir dos dados da secretaria de Segurança Pública do Estado, o Observatório municipal concluiu que Pelotas apresentou uma diminuição de 76,7% no total de vítimas de homicídio doloso, no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período desde 2017. No Rio Grande do Sul, a queda foi de 55,8%. Em relação ao latrocínio (roubo seguido de morte), enquanto o município não apresentou registros (-100%), o Estado registrou 17 delitos (-63,8%).

Em relação aos crimes violentos Letais, o município também registrou queda significativa. A diminuição foi de 65% na comparação feita entre 2017 e 2021. Entre 2020 e 2021, a queda foi de 35%. A redução da criminalidade em Pelotas é, portanto, um fato que pode ser comprovado através desses números. "Os resultados são muito positivos. A fiscalização tem sido muito eficiente. Estamos conseguindo entregar grandes serviços à população e isso é porque temos tanto apoio das instituições envolvidas", frisou a prefeita, Paula Mascarenhas.

Ainda na análise, de fevereiro a março de 2021 os roubos a pedestre diminuíram em 16%, caindo de 70 para 59 ocorrências. O mesmo aconteceu com os roubos a estabelecimentos comerciais e financeiros; enquanto, em fevereiro deste ano, foram 11 delitos, em março, o número chegou a seis, totalizando a diminuição de 45%. O furto de veículos, apesar de ter queda nos primeiros meses em relação a 2020, apresentou aumento de 100% de fevereiro a março deste ano, subindo de oito para 16 registros.