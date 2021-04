Trecho 4 do acesso ao Ninho das Águias em Nova Petrópolis começa a ser asfaltado

A secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos de Nova Petrópolis deu início aos trabalhos de preparação para a pavimentação asfáltica de mais um trecho da Av. Ninho das Águias, na localidade de Fazenda Pirajá. A obra acontecerá no trecho 4 da via, que tem 2.214 metros de extensão.

Com sete metros de largura, a pavimentação asfáltica totalizará 15.498 metros quadrados. A empresa que venceu a licitação já fez a locação da topografia no trecho a ser asfaltado. A avenida serve como acesso ao atrativo turístico Ninho das Águias, um dos mais visitados de Nova Petrópolis. Por isso, o recurso para a pavimentação tem origem no Ministério do Turismo. O valor o destinado para a pavimentação do trecho 4 é de R$ 1.7 milhão.