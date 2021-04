Agências lotéricas de Pelotas terão internet gratuita

O trabalho conjunto entre a Companhia de Informática de Pelotas (Coinpel) e a empresa Vetorial viabilizou a instalação de rede para pontos de acesso gratuito à internet junto às agências lotéricas da Caixa, em Pelotas. A ação busca atender ao pedido de apoio feito pela superintendência do banco federal à prefeitura de Pelotas, para que a população possa se cadastrar e solicitar o Auxílio Emergencial por meio do aplicativo Caixa Tem.

Com essa parceria, a Coinpel fica responsável por mediar todo o processo de instalação das redes e também irá absorver o custo do serviço disponibilizado. Ao todo, serão 16 agências lotéricas que receberão a rede dedicada aberta para que a população tenha acesso e possa buscar o benefício, descentralizando e reduzindo os atendimentos presenciais nas agências bancárias - medida importante para evitar a disseminação do coronavírus.

O acesso à internet já está disponível em algumas lotéricas da área central e, até o fim da semana, chegará às agências lotéricas de bairros como Fragata, Três Vendas e Laranjal. O usuário pode pedir informações junto aos atendentes para acessar a rede Caixa Tem. O serviço deverá ser mantido pelo prazo de dois meses.

De acordo com o diretor presidente da Coinpel, Leandro Félix, o trabalho deverá estar concluído até o fim desta semana. "É um desafio grande. É a primeira vez que a companhia desenvolve uma ação desta natureza junto a um banco, mas tão logo fomos solicitados, nos empenhamos em ajudar, sobretudo, diante de todo o momento de dificuldade que estamos vivendo, especialmente para se evitar aglomerações", comentou.