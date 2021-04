Lajeado emite alerta por doentes com suspeita de dengue

A Vigilância Ambiental de Lajeado emitiu um alerta nesta semana em razão da identificação de quatro casos suspeitos de dengue no município. Os pacientes estão passando por avaliação e ainda necessitam dos exames confirmatórios, mas o município já entrou em estado de alerta para a adoção de medidas preventivas ainda mais amplas para evitar aumento na transmissão.

O alerta é reforçado para os moradores dos bairros São Cristóvão, Campestre e Jardim do Cedro, onde foram identificados os casos suspeitos. A Vigilância Ambiental explica que o aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, é um inseto urbano e 80% dos seus focos encontram-se no ambiente domiciliar. Desta maneira, é importante que sejam mantidos todos os cuidados para não que não ocorra a transmissão da doença. Confira abaixo quais hábitos devem ser adotados.

Segundo Catiana Lanius, coordenadora da Vigilância Ambiental, a população tem papel crucial na eliminação dos focos de procriação do mosquito. "Geralmente, a ocorrência de epidemias de dengue está diretamente relacionada com a presença e a frequência do mosquito, por isso, a melhor forma de se proteger é evitar que ele se desenvolva. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte na eliminação de qualquer depósito que possa acumular água", disse.

Durante as próximas semanas, as ações da Vigilância Ambiental estarão direcionadas para as áreas próximas às moradias dos casos suspeitos, com o objetivo de inviabilizar os criadouros, diminuir a densidade vetorial e prevenir possível surto da doença A coordenadora ressalta que, em 2021, já foram encontrados 109 focos do mosquito nas visitas domiciliares realizadas. Entre janeiro e fevereiro, três casos suspeitos da doença no município foram descartados após a conclusão dos exames, mas a Vigilância Ambiental seguiu realizando ações de combate à proliferação do Aedes.