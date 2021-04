PATRIMÔNIO Notícia da edição impressa de 15/04/2021. Alterada em 16/04 às 03h00min Prefeitura de Caxias do Sul busca a iniciativa privada para revitalização do prédio da antiga estação férrea

A revitalização e reestruturação da estação férrea de Caxias do Sul começou a ser debatida nesta semana. Representantes do município e da iniciativa privada estiveram reunidos para uma avaliação inicial do local, que deve ser revitalizado.

Inicialmente, foi feita uma visita detalhada para se conhecer toda a área envolvida. Depois o grupo participou de uma roda de conversa sobre o que já existiu, o que já foi pensado para o local, e como tornar a ideia sustentável, sobretudo para atrair turistas à cidade para a vistitação do novo ponto.

"A estação é uma área importante, que já foi referência de vida noturna e é referência de cultura, mas está se degradando. Dentro da ideia de que espaços ocupados trazem benefícios de toda ordem, viemos conhecer com mais profundidade para montar um planejamento. Não começamos do zero, porque já existem pensamentos sobre o que poderia ser feito, mas precisamos continuar estudos e pensar o projeto com o entorno", explica a vice-prefeita, Paula Ioris.

Essa foi a primeira conversa para falar sobre os planos da administração pública para a área, ouvir a iniciativa privada também, estabelecer um diálogo com a sociedade, segundo o secretário de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, Maurício Batista da Silva. A intenção é elaborar um plano de restauro para o local.