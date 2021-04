Estoque de sangue em Canoas está 80% abaixo do normal

O aumento do número de internações agravou a situação do Banco de Sangue de Canoas. Atualmente, o estoque está 80% abaixo do necessário para atender a demanda. A médica Eliete Pereira, responsável técnica do Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas (HU) explica que as doações recebidas na unidade, além de suprirem a necessidade da instituição, também abastecem o Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e o Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO).

A demanda atual diária destes hospitais é de 30 bolsas de sangue. No entanto, a média de doadores, que antes da pandemia era em torno de 50 pessoas, nos últimos meses caiu para 30. "Na semana passada, na sexta-feira, recebemos 12 doadores e na segunda, 15", conta Eliete, lamentando a baixa significativa.

O Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas fica no 2° andar da instituição, na avenida Farroupilha, 8001. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, sem agendamento prévio. Uma parceria com a empresa gestora garante estacionamento gratuito aos doadores.