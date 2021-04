Começa nova fase de desassoreamento em arroios de Santa Maria

Santa Maria é um município que foi construído sobre arroios e sangas. Com o aumento da urbanização ao longo dos anos, a impermeabilidade do solo foi diminuindo e, com isso, em períodos de chuvas intensas, são causados alagamentos e muitos transtornos à população. Para manter esses canais limpos e desobstruídos, aumentando a vazão do fluxo de água, a prefeitura trabalha na segunda etapa de desassoreamento de arroios e sangas que drenam as bacias hidrográficas urbanas e rurais do município.

Os locais já licenciados para a execução dos desassoreamentos são o Arroio Cancela, Arroio Wolf Cadena, Vila Brenner, Cadena Guarani, Cadeninha, Doralino Souza, Ibirubá, Vila Renascença, Sanga do Hospital e avenida Sol Poente. De acordo com o secretário de Estruturação e Regulação Urbana, José Antônio de Azevedo Gomes, com a limpeza do deságue, haverá condições de ser avaliada a necessidade ou não de implantar obra de microdrenagem nos locais. "O desassoreamento é uma ação de saúde pública, pois evita o depósito de lixo e água. Com isso, evita a proliferação de insetos e vetores que transmitem doenças à população", explica

O projeto de desassoreamento começou no setor de geoprocessamento do Instituto de Planejamento de Santa Maria (Iplan), em conjunto com a Defesa Civil do município, no qual foram catalogados os pontos de alagamento das macrodrenagens. A execução do desassoreamento é feita por meio de um consórcio de empresas que venceu a licitação.

O investimento é de R$ 2.708.584,63 e foi realizado com recurso do Fundo Pró-Saneamento. Os serviços tiveram início em agosto de 2020 e têm previsão de um ano para o término. Durante os serviços já realizados de desassoreamento, foram retirados mais de 80 mil metros cúbicos de materiais usados, que foram colocados nos arroios da cidade. Destes, mais de 13 mil toneladas são de resíduos encaminhados ao aterro sanitário de Santa Maria.