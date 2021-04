Lajeado tem mais de 1,1 mil pessoas que não tomaram a 2ª dose da vacina contra a Covid-19

À espera de novas doses para realizar a vacinação contra a Covid-19 nos grupos prioritários, a atenção da secretaria municipal da Saúde de Lajeado está voltada à aplicação da dose de reforço. Entretanto, a aplicação da segunda imunização está sendo prejudicada pela a falta de procura pela segunda dose por parte da população. Pela contabilização da Vigilância Epidemiológica, 1.124 pessoas já deveriam ter feito a segunda dose da vacina e ainda não procuraram os pontos de vacinação.

feito pelo Ministério da Saúde Em Porto Alegre O levantamento foi feito a partir de um alerta nacional,, de que as pessoas do grupo de risco não estariam retornando na data correta para complementar a vacinação., o número chegou a 13 mil.

sem a segunda dose, as pessoas não estarão imunizadas O dado em Lajeado foi calculado com base em quem fez a segunda dose até o dia 9/4. "É um número alto e que nos preocupa porque,. A taxa de imunização esperada só acontece depois do esquema vacinal completo, com as duas doses. Por isso, estamos orientando a população para que fique atenta à data da segunda dose e procure os locais de vacinação para completar a vacina. Para a segunda dose temos as vacinas asseguradas e disponíveis", explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, Juliana Demarchi.

Até segunda-feira, o município de Lajeado contabilizava 13.317 pessoas vacinadas com a primeira dose, das quais 3.106 já haviam recebido também a segunda dose. Para fazer a segunda dose, a pessoa só precisa apresentar um documento de identificação com foto e levar a carteirinha para conferência da data de vacinação. Daí, a data anotada a lápis será substituída por uma escrita a caneta, que informará que a pessoa completou o esquema vacinal. Se a pessoa passou do período exato de fazer a segunda dose, ainda assim deve buscar a imunização de reforço o quanto antes.

Para quem tomou a vacina CoronaVac, estima-se que a segunda dose deve ser tomada até 28 dias após a primeira aplicação para que tenha efetividade. No caso da vacina Oxford/AstraZenica, a segunda aplicação é prevista para até três meses depois.